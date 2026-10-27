"L'Inter non è ingiocabile": Nicola, Venezia e la mission impossible, "Sono fortissimi, dobbiamo..."
"L'Inter è fortissima, ma questo non vuol dire che è ingiocabile, vuol dire che bisogna alzare il livello da tutti i punti di vista". Davide Nicola prepara così il Venezia alla sfida contro l'Inter, senza rinunciare all'ambizione di fare risultato, ma consapevole delle difficoltà che attendono i lagunari. "Serve una squadra che abbia l'ambizione di conoscere profondamente i propri valori, ma che dovrà avere altrettanta umiltà perché incontriamo una squadra che sa fare molte cose e tutte bene", spiega il tecnico alla vigilia della partita. L'obiettivo è continuare il percorso di crescita, anche attraverso confronti impegnativi: "Noi adesso abbiamo fatto due partite in quasi due settimane di lavoro e una la faremo domani". Il tecnico sottolinea l'importanza di mantenere alta la competitività: "Bisogna essere coscienti del fatto che non basta fare le cose bene, a volte bisogna farle meglio degli altri". Il riferimento è anche alla sconfitta di Genova, arrivata nonostante una prestazione che, secondo l'allenatore, avrebbe meritato un esito diverso, e alla vittoria contro il Napoli.
Nicola: "Darò la possibilità a tutti i ragazzi"
"Adesso abbiamo due partite, tre punti, bisogna sempre avere l'ambizione del risultato, perché noi lavoriamo per quello". Contro i nerazzurri sono previste alcune novità nell'11 iniziale, anche alla luce degli impegni ravvicinati e delle condizioni dei singoli: "Ci saranno delle rotazioni", annuncia Nicola, precisando che l'intenzione è dare spazio a giocatori con caratteristiche differenti senza perdere identità ed equilibrio. Tra i possibili recuperi ci sono Busio e Bella Kotchap, entrambi da valutare anche in termini di minutaggio: "Busio è un giocatore che personalmente mi è sempre piaciuto anche da avversario", aggiungendo di vederlo come una mezzala. Sul difensore, invece, servirà cautela per favorirne il rientro dopo l'infortunio. Attenzione anche al centrocampo e alle opportunità per i giovani. Nicola conferma la propria fiducia in Dagasso, apprezzato per la capacità di giocare sia da regista sia da mezzala, e ribadisce la volontà di dare occasioni a tutti: "Io la possibilità la darò a tutti, l'ho detto ai ragazzi".
"Dobbiamo essere disposti a..."
Sul fronte dei nuovi innesti, il tecnico invita però a non bruciare le tappe, citando anche Tony Fernandez e Adorante: "Mettere un giocatore è facile, mettere un giocatore che magari non può essere ancora pronto per le nostre dinamiche significa anche screditarlo, significa abbassarne la considerazione e il valore". La sfida con l'Inter rappresenta dunque un banco di prova per misurare i progressi del Venezia, con la consapevolezza che il percorso verso l'obiettivo stagionale passa anche dalla capacità di affrontare avversari di alto livello: "Dobbiamo essere disposti anche a prendere delle facciate come dico ai ragazzi, ma sempre con l'ambizione di trovare quella quadratura che ci possa portare poi a competere davvero e raggiungere il nostro obiettivo".
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