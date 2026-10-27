"L'Inter non è ingiocabile": Nicola, Venezia e la mission impossible, "Sono fortissimi, dobbiamo..."

"L'Inter è fortissima, ma questo non vuol dire che è ingiocabile, vuol dire che bisogna alzare il livello da tutti i punti di vista". Davide Nicola prepara così il Venezia alla sfida contro l'Inter, senza rinunciare all'ambizione di fare risultato, ma consapevole delle difficoltà che attendono i lagunari. "Serve una squadra che abbia l'ambizione di conoscere profondamente i propri valori, ma che dovrà avere altrettanta umiltà perché incontriamo una squadra che sa fare molte cose e tutte bene", spiega il tecnico alla vigilia della partita. L'obiettivo è continuare il percorso di crescita, anche attraverso confronti impegnativi: "Noi adesso abbiamo fatto due partite in quasi due settimane di lavoro e una la faremo domani". Il tecnico sottolinea l'importanza di mantenere alta la competitività: "Bisogna essere coscienti del fatto che non basta fare le cose bene, a volte bisogna farle meglio degli altri". Il riferimento è anche alla sconfitta di Genova, arrivata nonostante una prestazione che, secondo l'allenatore, avrebbe meritato un esito diverso, e alla vittoria contro il Napoli.

Nicola: "Darò la possibilità a tutti i ragazzi" "Adesso abbiamo due partite, tre punti, bisogna sempre avere l'ambizione del risultato, perché noi lavoriamo per quello". Contro i nerazzurri sono previste alcune novità nell'11 iniziale, anche alla luce degli impegni ravvicinati e delle condizioni dei singoli: "Ci saranno delle rotazioni", annuncia Nicola, precisando che l'intenzione è dare spazio a giocatori con caratteristiche differenti senza perdere identità ed equilibrio. Tra i possibili recuperi ci sono Busio e Bella Kotchap, entrambi da valutare anche in termini di minutaggio: "Busio è un giocatore che personalmente mi è sempre piaciuto anche da avversario", aggiungendo di vederlo come una mezzala. Sul difensore, invece, servirà cautela per favorirne il rientro dopo l'infortunio. Attenzione anche al centrocampo e alle opportunità per i giovani. Nicola conferma la propria fiducia in Dagasso, apprezzato per la capacità di giocare sia da regista sia da mezzala, e ribadisce la volontà di dare occasioni a tutti: "Io la possibilità la darò a tutti, l'ho detto ai ragazzi".