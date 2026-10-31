Nicola e il Venezia pronti per Como: "Polemiche con l'Inter? Rispondo così"

"C'è sempre il tempo necessario per preparare le partite - spiega nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Venezia Davide Nicola -. Quello che cambia è che non puoi ripetere le cose più volte. C'è stato il tempo per recuperare, c'è stato il tempo per preparare una partita che davvero è molto affascinante. La qualità dell'avversario è elevata. Un po' come l'Inter sanno fare molte cose fatte bene. Abbiamo pensato intanto a prendere i passi avanti fatti con l'Inter, ad analizzarli, vedendo cosa possiamo migliorare ulteriormente a stretto giro di posta".

Nicola e le polemiche arbitrali dopo l'Inter

Tornando proprio alla gara conto i nerazzurri e alle polemiche arbitrali, Davide Nicola commenta: "Se io dovessi fare questo lavoro allora avremmo fallito prima di partire. lo sono schietto e diretto, vedo i ragazzi invece che sono motivati, con la capacità di azzerare dopo ogni partita che facciamo, di recuperare e ritrovare la voglia di preparare quello che serve nella gara successiva. Non ho bisogno di motivare nessuno ad oggi. Qualsiasi cosa accade in una partita, parto dal presupposto che noi potevamo sempre rimediare. Certo, nel corso della partita ci può essere qualcosa per cui si esprime educatamente il fatto di non essere d'accordo, ma a noi non frega niente. In base a cosa è successo con l'Inter potevamo rimediare, non voglio polemiche, non mi interessa la polemica. Non mi interessa neanche fare la parte del buon samaritano: dico quello che penso, ma poi accetto. Non diventa una scusante dopo e chi me la porta come scusante difficilmente va d'accordo con me".