Capolavoro Perez, è gioia Nicola! Il Venezia stende l'Udinese e lascia l'ultimo posto ai friulani

Fa festa il Venezia di Davide Nicola , che nel delicatissimo match contro l' Udinese porta a casa altri tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Gli arancioneroverdi hanno, infatti, raccolto la seconda vittoria nelle ultime cinque gare, arrampicandosi a quota 6 punti in classifica e staccando proprio il club di Zanetti, al momento ancorato all'ultimo posto in classifica e 5 punti raccolti finora. Una crisi senza fine quella dell'Udinese, che ha collezionato 8 sconfitte, due pareggi ed una sola vittoria in campionato in un avvio di stagione decisamente negativo.

Il Venezia vince con un capolavoro di Perez: Udinese ko

Il match del Penzo inizia con il classico equilibrio tra due squadre che hanno avuto bisogno di studiarsi per bene prima di affondare il colpo. La prima parte di gara si chiude sullo 0-0, ma nel secondo tempo il registro cambia completamente. Ad andare in vantaggio è il Venezia, grazie alla rete di Basic che apre il piattone di prima sull'assist di Mazzocchi e non lascia scampo ad Okoye. La risposta dell'Udinese non tarda ad arrivare, con un'azione confusionaria in area che vede carambolare la palla sulla gamba di Moreno: autogol ed 1-1 al Penzo. Pochi minuti dopo, il risultato cambia ancora e questa volta è un capolavoro di Kike Perez ad illuminare lo stadio: una parabola di sinistro che non lascia scampo ad Okoye. I lagunari si portano a quota 6 in classifica e arrivano alla sosta con una vittoria. L'Udinese, nonostante il cambio in panchina, restano fermi all'ultimo posto.