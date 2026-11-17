L’arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Venezia, subentrato a Stroppa alla 7ª giornata, ha impresso una svolta netta al campionato dei lagunari. Più che le singole statistiche - eppure eloquenti, con una produzione offensiva intorno ai 5,26 xG nelle prime cinque uscite e un calo di oltre il 30% della pericolosità concessa rispetto all’inizio del torneo - a colpire è il cambiamento radicale dell’atteggiamento e dell’identità della squadra, che sta provando con determinazione a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Nicola ha ridato equilibrio, compattezza e fiducia. Pur mantenendo l’ossatura del 3-5-2, l'allenatore ha spesso disegnato un 5-3-2 corto e dinamico, accorciando le distanze tra i reparti e riducendo gli spazi per gli avversari. Alcuni accorgimenti mirati, come l’impiego di Juan Jesus da braccetto sinistro con Moreno al centro, l’inserimento di Halhal per dare maggiore solidità al pacchetto arretrato, Mazzocchi stabilmente sulla corsia mancina e Sohm a schermare la mediana, hanno reso il Venezia molto più difficile da affrontare. Questo rilancio sul campo cammina di pari passo con il sostegno totale della proprietà.