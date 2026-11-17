Juve, effetto Nicola a Venezia: la svolta verso la salvezza e oltre 100 milioni dalla proprietà
Il tecnico ha restituito equilibrio e fiducia ai lagunari, rilanciati anche dagli investimenti del club. Domenica la sfida contro Spalletti
L’arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Venezia, subentrato a Stroppa alla 7ª giornata, ha impresso una svolta netta al campionato dei lagunari. Più che le singole statistiche - eppure eloquenti, con una produzione offensiva intorno ai 5,26 xG nelle prime cinque uscite e un calo di oltre il 30% della pericolosità concessa rispetto all’inizio del torneo - a colpire è il cambiamento radicale dell’atteggiamento e dell’identità della squadra, che sta provando con determinazione a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Nicola ha ridato equilibrio, compattezza e fiducia. Pur mantenendo l’ossatura del 3-5-2, l'allenatore ha spesso disegnato un 5-3-2 corto e dinamico, accorciando le distanze tra i reparti e riducendo gli spazi per gli avversari. Alcuni accorgimenti mirati, come l’impiego di Juan Jesus da braccetto sinistro con Moreno al centro, l’inserimento di Halhal per dare maggiore solidità al pacchetto arretrato, Mazzocchi stabilmente sulla corsia mancina e Sohm a schermare la mediana, hanno reso il Venezia molto più difficile da affrontare. Questo rilancio sul campo cammina di pari passo con il sostegno totale della proprietà.
Venezia, il bilancio e il piano gara di Vanoli
Nonostante l’ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2026, relativo alla stagione 2025/26 in Serie B culminata con il ritorno nel massimo campionato, abbia registrato una perdita superiore rispetto all’annata precedente, i soci hanno ribadito con forza la propria ambizione impegnandosi a versare oltre 100 milioni di euro nelle casse del club. Un segnale di straordinaria solidità che, unito ai lavori per il nuovo stadio sempre più vicino a prendere forma, garantisce serenità e prospettive solide all’intero ambiente lagunare. La pausa per le nazionali arriva, dunque, nel momento ideale per consolidare questa crescita. Dall’infermeria filtrano notizie incoraggianti: i giocatori impegnati con le rispettive selezioni stanno rientrando gradualmente in gruppo senza affaticamenti, accumulando minutaggi preziosi per ritrovare la migliore condizione atletica. Alla ripresa attende il Venezia la proibitiva trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, che Nicola preparerà con un piano gara accorto e compatto sulla falsariga di quelli visti contro Napoli e Inter. In una corsa salvezza cortissima, in cui tante squadre sono racchiuse in pochissimi punti, l’entusiasmo riacceso dal successo sull’Udinese e la forza di una società ambiziosa rappresentano il carburante migliore per continuare a correre verso l’obiettivo salvezza.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS