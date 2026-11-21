La vittoria contro l'Udinese ha dato fiducia e speranza al Venezia, che ora non è più in ultima posizione in classifica. La stagione è ancora lunga ma grazie a quei tre punti gli arancioneroverdi possono guardare al futuro con un po' di ottimismo in più. Battere la Juventus, match in programma domenica 22 novembre alle 12:30, però, non sarà altrettanto facile. Alla vigilia della partita l'allenatore del Venezia Davide Nicola è quindi intervenuto in conferenza stampa: "Durante la sosta abbiamo fatto una valutazione su queste prime partite con la mia direzione, valutando quanto fatto e quanto recepito dalla squadra. Abbiamo diviso il lavoro, in parte per i comportamenti in campo e in parte per alimentare la consapevolezza di quanto stiamo facendo e quanto serve fare. Dobbiamo sempre avere la giusta ambizione, legata al pragmatismo. Il Venezia deve fare un campionato ambizioso, ma pragmatico. Desiderare di essere competitivi contro chiunque".

I concetti alla base del gioco di Nicola La sosta è arrivata subito dopo una vittoria molto importante e rischia di aver fatto diminuire l'entusiasmo: "Non vivo di entusiasmi a picchi, ma di lavoro. Con la voglia di chi dirige il lavoro e con la voglia messa in campo dai ragazzi. Ho trovato disponibilità da parte loro con richieste diverse. I ragazzi dimostrano anche voglia di migliorare, che stanno capendo il concetto di ambizione pragmatica. Da questo punto di vista sono soddisfatto, ma loro sanno che non sono mai soddisfatto. Interpretare una base non basta, bisogna interpretare una fase e la sua transizione. Se sei efficace in attacco crei già i presupposti per una fase difensiva, e viceversa. Stiamo progredendo sui concetti in maniera brillanti per alcuni, per altri dobbiamo migliorare e assimilarli".