Verona, Juric: "Vogliamo far punti anche contro la Juve"

VERONA - E' subito vigilia per il Verona che, dopo il gran pari di Roma di mercoledì, si appresta ad ospitare la capolista: "La partita con la Juventus è una di quelle che si preparano da sole- ha ammesso il tecnico gialloblù Ivan Juric -. Con la Lazio c'è stato un dispendio fisico importante, ora vedremo come staremo. Nessuno ha avuto problemi particolari dopo la gara dell'Olimpico, ma oggi dovremo andare sull'intuizione. Noi con una prima punta? Dipende, le caratteristiche non cambiano molto, bisognerà vedere anche se giocheranno a tre o a quattro". Poi il giudizio sul momento della Juve: "Ora sta diventando la squadra di Sarri, vedo linee più vicine e a livello di gioco hanno fatto passi in avanti. I nostri diffidati? Non sceglierò la formazione in base a quello, ma solo guardando alle condizioni dei ragazzi, ci siamo allenati poco, poi Dimarco ed Eysseric sono arrivati per ultimi, è difficile entrare nel ritmo della squadra al momento. Obiettivo? Ho detto ai ragazzi che se lo raggiungono li porto a mangiare fuori, poi se succede prima non cambia. Qui si è creato un buon ambiente di lavoro. Stiamo dando tanto ma anche raccogliendo i frutti, sarebbe bello continuare così, vorremmo fare punti anche con la Juve". Sulla formazione: "Pessina trequartista? Intanto Amrabat tornerà in mezzo al campo, per il resto vedrò l'allenamento di oggi, anche Dawidowicz può essere un'opzione".

Juve 3 Verona 1 nel dicembre 2017