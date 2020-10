Juric: "Presi insulti, ma da uomo dei Balcani ho risposto subito"

TORINO - "Oggi in campo c'erano tanti giovani, una gara difficile in cui abbiamo fatto meglio di loro per 60 minuti, salvo poi non reggerli alla fine". Questa l'analisi di Ivan Juric dopo l'1-1 del suo Verona in casa della Juve. "La squadra è andata oltre le sue possibilità facendosi anche del male, mi dispiace un po' perchè se avessimo tenuto ancora avremmo ottenuto altro - ha spiegato il tecnico a Sky -. Meglio che non parlo di mercato, altrimenti mi esonerano... ma sono sincero, ho tanti 2000 e 2001, ragazzi che arrivano dalla C, tutti hanno personalità e spirito allucinante. E li devo ringraziare perche stanno facendo veramente benissimo.Anche Kalinic ha fatto bene oggi, con qualità. Si è comportato da giocatore vero anche se è ancora molto lontano dal suo massimo. Favilli? Dispiace, non segnava da due anni e ora ne fa due, poi si fa male... mi piange il cuore. Cosa è successo a fine gara? Niente di che, ho preso alcuni insulti. Ma da uomo dei Balcani reagisco subito (ride, ndr)".

