Verona, Tudor: "L'esperienza alla Juve mi ha fatto crescere tanto"

VERONA - Il tecnico del Verona, Igor Tudor, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il successo con il Bologna: "Dobbiamo raggiungere la salvezza, non pensiamo all'Europa - ha dichiarato - Il direttore ha detto che mancano 7 punti. Mancano ancora tante partite, stiamo bene, abbiamo fatto tanti punti partendo bene nel girone di ritorno. Contro la Salernitana abbiamo perso facendo 20 tiri in porta, peccato per la sosta, perché eravamo in un buon momento - prosegue Tudor - bisogna giocare per vincere, io ai ragazzi cerco di dare un'impronta. Sono fortunato ad avere giocatori forti, altrimenti non potremmo giocare così. Il lavoro di Juric prima di me? Quando parlo di Juric e Gasperini ne parlo sempre bene Sono tra i migliori al mondo. Mi piace quel calcio, credo in questo e alleno ogni giorno per giocare così. Non puoi copiare tutto dagli altri, devi metterci qualcosa di tuo. L'esperienza alla Juve? E' stata dura, ma stare a contatto con tanti campioni mi ha fatto crescere tanto. In quell'esperienza sono molto cresciuto", ha concluso Tudor.