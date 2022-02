Simeone elogia Vlahovic: "E' ossessivo, vuole sempre migliorare"

VERONA - Giovanni Simeone , terzo miglior marcatore della Serie A con 12 reti segnate in questo campionato con la maglia del Verona , ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS, dove ha parlato della sua stagione individuale e delle ambizioni degli scaligeri: "Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno sempre detto che il gol è la salvezza, che è un traguardo importantissimo, il Verona non è in serie A da molto tempo e questo gol è quello che abbiamo. Più tardi, con quello che succede, tutto ciò che viene è il benvenuto", ha spiegato.

"L'ho conosciuto a Firenze. Gli piace imparare molto, è un ragazzo molto ossessivo che vuole sempre migliorare, troppo. Quando l'ho incontrato mi è sembrato che fosse troppo. Ha sempre voluto migliorare. Il modo in cui è fatto non viene da solo, quello che ha realizzato in questi due anni lo ha portato dove è ora e sicuramente lo porterà oltre, perché è giovane. Non mi ha sorpreso perché lo conosco, forse gestisce molto bene il suo corpo, cosa che prima non aveva molto, è sempre stato grandioso e in due anni lo ha migliorato. Ha grande carattere e a molte persone piace, a molte persone no. Il carattere balcanico è così".

Il poker alla Lazio: "Quando pensi di aver già segnato un gol, ti stai ponendo un limite"

Simeone ha raccontato di come ha vissuto personalmente la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, dove ha segnato un poker: "Ad esempio in questa partita, nei primi minuti faccio gol. Come faccio a non calciare in porta ancora? Se sono già rilassato, in senso buono, dico di darmi la palla, che vado a segnarne un'altro. Mi sembra che quando fai un gol all'inizio e pensi di averlo fatto, a quel punto ti stai ponendo un limite. E non dovrebbe mai essere così. In realtà non c'è limite, devi segnare più gol per la squadra e per me, questo porta a un limite più alto. Voglio vincere, non perdere e segnare un gol".

Il paragone con Toni: "Ha avuto anni d'oro a Verona"

In merito al paragone con una leggenda del club scaligero, Luca Toni, Simeone non ha risparmiato grandi elogi anche per i compagni di squadra, in particolare Gianluca Caprari, suo compagno di reparto: "Mi parlano molto di lui (Toni, ndr), degli anni d'oro che ha avuto il Verona, ma si parla tanto del gruppo che c'è, non solo di me, ma di tanti compagni di squadra con delle potenzialità. Si parla tanto dei tre attaccanti, di quanti gol abbiamo fatto, si parla bene del girone. Simeone ha una brutta giornata, Caprari segna, Caprari ha una brutta giornata, Simeone segna. È così".