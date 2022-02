Verona, Tudor: "Vittoria strameritata: secondo tempo dominato"

VERONA - Una vittoria schiacciante: il 4-0 rifilato dal Verona all'Udinese non potrebbe essere descritto in altro modo. Ed è così che Igor Tudor, tecnico gialloblù legge la sfida del Bentegodi ai microfoni di Dazn: "È stata una bella vittoria - sottolinea il croato - abbiamo chiuso la partita in crescendo visto che nel secondo tempo li abbiamo messi sotto. La nostra è una vittoria strameritata e sono contento per i ragazzi, perché questo risultato, non scontato prima della partita, ci dà fiducia in vista della sfida di sabato contro la Roma. Stiamo bene e vogliamo proseguire su questa strada. Nessuno in Europa ha tre giocatori con 9 gol fatti? Ottimo: questo conferma che abbiamo giocatori forti e che giochiamo all’attacco. Oggi però mi è piaciuta la voglia di non prendere gol: quando l’Udinese attaccava eravamo tutti dietro al pallone e siamo stati sempre concentrati sui calci piazzati. Siamo stati bravi, con Montipò che ha fatto parate importanti. Sono queste le cose che ci danno ancora più fiducia per il futuro". L'allenatore veronese ha parole al miele per tutti i suoi giocatori: "Simeone è stato tra i migliori in campo, ha fatto una grande gara. Caprari non volveva uscire ma era giusto visto che veniva da un infortunio. Depaoli è un ragazzo d’oro, in settimana gli ho detto che deve essere più incisivo. Stiamo lavorando bene, Tameze è in un periodo d’oro. Dove lo metti fa bene. Sono contento di tutti loro. L’esultanza sulla terza rete è dovuta innanzitutto alla bellezza del gol, e poi al fatto che sul 3-0 era finita la partita".