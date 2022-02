Verona, Tudor: "La salvezza è vicina, ma l'Europa non ci riguarda"

VERONA - In vista della sfida di sabato in casa della Roma, Igor Tudor allenatore del Verona ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Queste le dichiarazioni del tecnico croato: "La Roma è un avversario molto difficile, ha una rosa da Champions. Mi aspetto una partita anche molto motivante. Rispetto all'andata la mia squadra è cresciuta molto. Siamo partiti bene dopo la sosta natalizia, conquistando punti che ci hanno avvicinato alla salvezza. Ora manca veramente poco. Il profumo d'Europa, però, è per loro perchè al momento la cosa non ci riguarda.