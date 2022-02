Tudor: "Non è possibile parlare ancora di guerra al giorno d'oggi"

VERONA - Il tecnico del Verona, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Venezia "La guerra in Ucraina? Ho vissuto un conflitto sulla mia pelle, in Croazia, quando ero ragazzo. E' durato tanto, col mondo che è rimasto a guardare... Proprio per questo motivo posso solo augurarmi che finisca in fretta, perché non è possibile parlare ancora di guerra al giorno d'oggi - ha dichiarato - Il Venezia è una squadra ben costruita, con giocatori forti, una squadra molto insidiosa, quindi non sarà facile vincere. Se vogliamo far emergere le nostre qualità, dovremo dare il 100% ed è solo questo che chiedo alla squadra, senza fare calcoli. La gara dell'andata? E' stata davvero unica, una grande rimonta che - specie perché arrivata fuori casa - non capita spesso con quelle modalità. E' stata una gara che ci ha aiutato a crescere e che ha rappresentato un momento chiave della nostra stagione, arrivata contro un Venezia che era in un ottimo momento di forma".