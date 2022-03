Il Verona come il Liverpool: già tre in doppia cifra

VERONA – Cosa hanno in comune il Verona e il Liverpool? Ai più non verrà spontaneo dirlo, ma la squadra di Tudor e quella di Klopp sono le uniche in Europa dei massimi campionati, ad avere tre giocatori in doppia cifra di gol: Salah , Manè e Iota per il Liverpool; Simeone, Barak e Caprari per il Verona. Un record niente male per la squadra di Igor Tudor, che finora ha realizzato complessivamente 53 reti, 35 delle quali attribuibili al tridente delle meraviglie: 15 Simeone, 10 a testa Barak e Caprari. Quest’ultimo è l’autore del gol del pari - su rigore - contro la Fiorentina, che ha superato il precedente record personale di 9 centri, ottenuto quando militava nel Pescara. Di lui si parla anche in ottica Nazionale, viste le prestazioni top che sta fornendo. Le occasioni per mettersi ulteriormente in mostra non mancano, visto il calendario del Verona che già domenica sarà chiamato a essere arbitro dello scudetto ospitando il Napoli di Luciano Spalletti, dove tra l'altro rientrerà Barak, assente a Firenze per un problema all’anca.