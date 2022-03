Ucraina, anche il Verona si unisce alla gara di solidarietà

VERONA - Continuano le campagne di solidarietà delle squadre di Serie A rivolte alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Domenica, prima dell'inizio della sfida col Napoli, il Verona darà vita nelle zone antistanti lo stadio Bentegodi ad una raccolta di beni di prima necessità da spedire in Ucraina, a sostegno di quanti si trovano in difficoltà a causa del conflitto con la Russia: "Assieme a Life Share Network e Ronda della Carità Verona - si legge sul sito ufficiale del club gialloblù - il Verona si schiera al fianco di chi soffre per il conflitto in Ucraina. Ti aspettiamo domenica, a partire dalle 12.30 e fino all’inizio della sfida con il Napoli, all’interno del Park A, per portare un aiuto concreto a tutte le persone in difficoltà a causa della guerra. All’interno del parcheggio situato a pochi metri dalla Palazzina Masprone sarà allestito un gazebo che raccoglierà generi alimentari a lunga conservazione e medicinali di primo soccorso da spedire direttamente in Ucraina. Anche una semplice confezione di pasta può fare la differenza".