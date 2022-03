Verona, Tudor: "Sono soddisfatto: eravamo in emergenza. Buon punto"

EMPOLI - Un Verona in emergenza strappa un buon pari al Castellani di Empoli. Queste le parole di Igor Tudor, tecnico gialloblù, ne post partita. "Abbiamo disputato un secondo tempo con il pallino del gioco in mano. La sensazione è che volevamo vincere, va bene un punto, non siamo scontenti. Sono contento per i ragazzi che hanno avuto questa opportunità e l'hanno sfruttata. Questa gara mi lascia buone sensazioni. Non è mai facile giocare contro l'Empoli, non vince da un po' ma ha sempre giocato a viso aperto con tutti. Mi spiace perché potevamo ottenere i tre punti ma va bene così. Il giovane Cancellieri? Ha fatto molto bene, è stato un pericolo costante. Lui è un giocatore che ha bisogno di spazi, questo ruolo di quinto non è il suo perfetto ma ha grandi capacità e potrebbe giocare in questo ruolo in futuro. Merita assolutamente un'attenzione particolare e in queste ultime otto partite potrebbe avere spazio".