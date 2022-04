Verona, Tudor: "Genoa molto motivato? Per noi è uno stimolo in più"

VERONA - Igor Tudor tecnico del Verona, ha parlato nella consueta conferenza pre-partita. Focus ovviamente sul Genoa, prossimo avversario. Le sue parole: "Il Genoa avrà forti motivazioni. Per loro è una gara molto importante. Per noi però è una motivazione in più, vogliamo rispondere con le stesse armi e cercare di chiudere bene questo finale di campionato. Mancano poche gare e le partite sono più tirate. Mi aspetto una gara difficile ed equilibrata. Veloso non ci sarà, così come Lasagna, mentre gli altri sono tutti a disposizione. Lazovic, Depaoli e Frabotta si sono allenati tutta la settimana col gruppo e sono a disposizione. I nazionali? Qualcuno è un po’ dispiaciuto per i risultati, però sono carichi e pronti alla partita. I tifosi? Domani arriveranno tanti tifosi da Genova ma, nonostante la chiusura della Curva, ce ne saranno anche tanti dei nostri e questo fa la differenza per i ragazzi. Mi piace che ci siano anche gli avversari, danno un po’ di pepe alla sfida".