Verona, Tudor: "Con l'Inter sfida stimolante"

VERONA - Ecco le principali dichiarazioni di Igor Tudor, rilasciate nell'antivigilia di Inter-Verona. "Sarà una delle partite più stimolanti della stagione. I giorni trascorsi dalla bella vittoria sul Genoa saranno appena cinque, ma saranno sufficienti per recuperare al meglio le energie: le nostre motivazioni sono altissime e vogliamo andare a Milano a fare una bella gara. Sarà difficilissimo, contro una squadra che lotta per lo Scudetto e ricca di campioni, ma anche bello e stimolante". Come sta la squadra. "Barak ha sofferto di una forte influenza intestinale, sarà valutato fino all'ultimo, ma ancora non si è potuto allenare con il gruppo. In quel ruolo abbiamo diversi elementi a disposizione. Veloso? E' vicino al recupero, Lasagna invece è rientrato. Bessa? Lo vedo tranquillo e concentrato durante la settimana, sono contento della gara che ha fatto contro il Genoa. E' un giocatore di alto livello, di categoria. Frabotta? Sono felice sia rientrato e abbia debuttato, è importante avere alternative, sono in tanti nel suo ruolo che stanno facendo davvero molto bene e starà a ciascun giocatore conquistarsi spazio da qui alla fine". Le motivazioni dei gialloblù già savli. "Per me sono normali, chi lavora bene negli allenamenti quotidiani - che non cambiano durante la stagione - porta la giusta mentalità anche in campo. L'unico obiettivo della squadra è preparare al meglio la gara successiva, come sempre". Un pensiero sulla scomparsa di Emiliano Mascetti. "Estendo le mie condoglianze alla sua famiglia. E' stato una leggenda dell'Hellas Verona".