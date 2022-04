Il Verona lascia in hotel le fasce del lutto al braccio per Mascetti: le scuse di Setti

MILANO - "Non possiamo che chiedere scusa alla famiglia Mascetti, ai tifosi, alla città". Così ha parlato Maurizio Setti, il presidente del Verona, dopo la gara persa a San Siro contro l'Inter in cui gli scaligeri sono riusciti a indossare solamente nel secondo tempo la fascia di lutto al braccio in ricordo di Emiliano Mascetti, bandiera gialloblù da calciatore e poi direttore sportivo per diverse stagioni (tra cui quella dello storico scudetto) scomparso di recente. "L'utilizzo tardivo del lutto al braccio è una dimenticanza, per la quale non posso, a nome del club, fare altro che chiedere scusa - ha detto il numero uno dell'Hellas -. Abbiamo fatto il massimo per recuperarle nel minor tempo possibile, le avevamo lasciate in hotel e ce ne siamo accorti tardi ma prima dell'inizio della partita non siamo riusciti a consegnare le fasce ai ragazzi. Lo abbiamo fatto nell'intervallo".