Verona, Tudor: "La Sampdoria è ricca di qualità: gara insidiosa"

VERONA - Il tecnico del Verona, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con lo Sampdoria: ""In questo campionato non esistono partite semplici, la nostra sconfitta in casa contro la Salernitana ne è la prova. A Bergamo abbiamo fatto una grande prestazione e questo ci dà fiducia, ma ogni gara, per vincerla, va affrontata al massimo - ha dichiarato - Mi aspetto una sfida insidiosa, contro una squadra che lotta per salvarsi e inevitabilmente avrà grandissime motivazioni. La Sampdoria è una squadra ricca di qualità, con un allenatore che ha tante idee molto valide e contro il quale bisogna sempre prestare la massima attenzione e dare il 100%. Più che i moduli conterà l'approccio - precisa Tudor - e la possibilità di battere il record di 54 punti in Serie A del Verona può diventare un'ulteriore fonte di motivazione, anche il Presidente terrebbe molto a questo traguardo, e i ragazzi lo sanno. Per riuscirci serviranno almeno due vittorie e un pareggio da qui alla fine e non sarà semplice, ma al tempo stesso molto stimolante".