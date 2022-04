Verona, Tudor: "Troppi elogi dopo Bergamo. Qualche giocatore sottotono"

VERONA - Igor Tudor , tecnico del Verona , ha parlato in conferenza stampa dopo il pari casalingo contro la Sampdoria . Queste le dichiarazioni. "Abbiamo approcciato bene la partita, poi ci siamo adeguati al loro ritmo. Dopo un nostro errore hanno segnato su rigore, nella ripresa abbiamo fatto fatica perché stavamo perdendo. Il pareggio è meritato. Avevamo troppi giocatori sottotono, forse ci sono stati troppi elogi dopo la gara di Bergamo: qualcuno li ha sentiti, forse". Il record di punti non è un obiettivo, l'obiettivo era salvarsi, ora vogliamo finire bene. Poi se il record arriva, bene, altrimenti pazienza".

Impronta Tudor

"Stiamo facendo una bella annata, faccio fatica a criticare questi giocatori, ai quali voglio molto bene, nonostante in molti non mi siano piaciuti. I nostri numeri sono la conseguenza del grande lavoro".

Tempo effettivo

"Se si mette il tempo effettivo si cambia il calcio: non c'è più nervosismo, non si perde tempo. Loro volevano perdere tempo dal primo secondo, una roba pazzesca. Ho affrontato quattro o cinque gare di questo tipo in stagione: è una cosa brutta, ma va accettata".

Qualità Verona

"Ho giocatori forti e bravi, se stiamo bene possiamo dare fastidio a tutti, altrimenti si fa fatica contro tutti. Non ci si deve accontentare. Ma lo ribadisco: voglio bene a questi giocatori, faccio fatica a essere critico".

La Samp

"Purtroppo ci adeguiamo a tutti i sistemi, l'abbiamo fatto anche con questo. Il loro sistema è importante per il loro tipo di gioco, perché un calcio posizionale. Non volevano giocare come al solito, nel secondo tempo si sono difesi bene, alti e compatti. Per fare qualcosa ci sarebbe servito qualche giocatore in più in giornata".