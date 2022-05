Tudor: "Il Milan punta allo Scudetto? Anche il Verona ha obiettivi"

VERONA - In vista del prossimo impegno con il Milan, il tecnico del Verona Igor Tudor è intervenuto oggi in conferenza stampa:"E' stata una settimana vissuta con la giusta concentrazione, in vista di una gara bella ed entusiasmante, importante per entrambe le squadre. Il Milan punta allo Scudetto, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere e giocheremo esclusivamente in quest'ottica, per noi stessi - ha dichiarato - Il Milan ha fatto un lavoro straordinario a livello di Club e di guida tecnica, faccio i complimenti a Pioli per quello che è riuscito a fare in questi tre anni. Hanno una grande fisicità e giocatori forti, quindi sarà molto dura e dovremo essere altrettanto bravi e motivati".