Verona, Tudor: "Abbiamo fatto una buona gara, il Milan ha meritato"

VERONA - Il tecnico del Verona , Igor Tudor , ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan . "La nostra è stata una buona gara. Il Milan ha giocato meglio e ha vinto meritatamente. Gli faccio i complimenti. Quando queste grandi squadre vanno forte come oggi, è difficile giocarsela. L'abbiamo sbloccata, sono arrabbiato per il secondo gol perché da giorni parliamo dei loro contropiedi. Quello ci ha tagliato le gambe".

Lo step mancante

"Abbiamo 52 punti, a noi non manca niente. Sin dal primo giorno abbiamo fatto delle belle partite lottando su tutti i palloni. Il Milan ha grande fisicità ed è un arma fondamentale per loro quest'anno. Noi possiamo vincere solo se non sono al 100%".

Chiacchiere con Ibra

"Ho chiesto a Ibra quanto vuole giocare ancora: mi ha parlato dei problemi al ginocchio, ma dovete chiedere a lui del suo futuro. E' un giocatore che ha fatto la storia".