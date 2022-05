Verona, Tudor: "Grande stagione del Torino. Gioca bene e ha i nostri stessi obiettivi"

VERONA - Il tecnico del Verona , Igor Tudor , nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino , ha parlato della stagione della sua squadra e della prossima sfida da affrontare. "Vogliamo difendere il nono posto che finora abbiamo occupato. Siamo molto orgogliosi di quanto fatto. Contro il Milan abbiamo giocato una grande gara, decisa da due azioni di un campione come Leao , e ai ragazzi ho detto che devono essere fieri di loro stessi. Il Torino ? E' una squadra forte che gioca in modo simile al nostro e ha fatto una stagione buona quanto quella del Verona . Siamo molto motivati. E giocheremo davanti a oltre ventiduemila tifosi del Verona , un segnale bellissimo al termine di una stagione di alto livello".

Come sta la squadra

"Di nuovo a disposizione Sutalo e Dawidowicz, ma Faraoni e Barak non saranno della partita. Schiererò la squadra migliore possibile, perché dobbiamo difendere il nono posto in una sfida molto tosta. Montipò si è dimostrato un portiere forte e che sbaglia poco, fatto non banale. Il merito è soprattutto di Massimo Cataldi, il preparatore dei portieri".

Stagione super

"Il nostro segreto è stata la continuità che abbiamo avuto negli allenamenti e nelle partite. Siamo stati sempre concentrati e determinati. Di questo devo ringraziare il mio staff e tutti i ragazzi, che hanno avuto una predisposizione al sacrificio invidiabile. E' stato un piacere, in questa stagione, lavorare anche col Presidente Setti e il Direttore Sportivo D'Amico".