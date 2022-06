VERONA - Il Verona annuncia le date del ritiro precampionato. La squadra è convocata dal 3 luglio, presso Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino per iniziare a preparare la prossima stagione agli ordini del nuovo mister Gabriele Cioffi. I gialloblù resteranno sotto le Pale di San Martino di Castrozza fino a domenica 17 luglio e durante l'arco temporale, disputeràò tre gare amichevoli, ma al momento non si sa contro quali avversario.