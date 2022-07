Il Verona prima sgomma, poi sbanda. Vince l'Hoffenheim 3-2

SINSHEIM - Il Verona di Gabriele Cioffi va ko in casa dell'Hoffenheim, in un test amichevole internazionale molto diverso dal solito, visto che si sono disputati 4 tempi da 30 minuti. Scaligeri avanti nella prima frazione grazie alla doppietta di uno scatenato Kevin Lasagna (bellissima la rete del raddoppio). Nel secondo tempo invece, i teutonici accorciano con Promel e nel terzo fanno 2-2 con Baumgartner, sorpassando poi con Promel che realizza la sua doppietta personale che vale il 3-2. Nell'ultimo tempo, nonostante il caldo, i ritmi si mantengono buoni da entrambe le parti, ma a parte un gol clamorosamente sbagliato da Damar e l'esordio in gialloblù del neo acquisto Alessandro Cortinovis, non succede altro. Hoffenheim batte Verona 3-2. Cioffi ha schierato inizialmente un 3-5-2, con Montipò tra i pali; Ceccherini, Gunter e Dawidowicz in difesa; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic e Lazovic a centrocampo; Lasagna ed Henry in attacco. Prossimo impegno per gli scaligeri tra sette giorni, contro la Cremonese.