Hellas Verona, Cioffi: "Tameze in difesa? Forse. Attendo rinforzi"

VERONA - Lunedì alle 18:30 è in programma Hellas Verona-Napoli , gara valida per la prima giornata di Serie A. Il tecnico degli scaligeri, Gabriele Cioffi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "Innanzitutto porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Garella: il destino ha voluto che sia venuto a mancare prima di una partita speciale per molti versi. Il Napoli che affrontiamo è una squadra che ha grande qualità non è, come si dice, in costruzione. Ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. Pur essendo professionali, i nostri son ragazzi, non abituati a queste pressioni. Io mi aspetto una prestazione di orgoglio".

Cioffi: "C'è bisogno di 3-4 acquisti"

Cioffi ha parlato del suo rapporto con la società: "Parlo, mi confronto e dico di cosa ha bisogno la squadra. C'è bisogno di tre-quattro acquisti, e sono sicuro che la società non ci deluderà. Se siamo in battaglia, noi dobbiamo esserlo per primi. Se ai ragazzi chiedo orgoglio, non vedo perché dovrei parlare del mercato. La mia panchina in bilico? No. Alcune volte le notizie che si leggono vengono buttare solo per destabilizzare. A me cambia poco: so di essere vincolato ai risultati, sono qui per vincere le partite. Il giornalista fa il suo lavoro, che sia fatto per creare confusione o perché è vero. Ma non ci ha toccato minimamente questa cosa".

Cioffi: "Non sarà lo stesso Verona dell'anno scorso"

Il mercato ha profondamente cambiato la rosa del Verona. Ecco l'analisi del tecnico gialloblù: "Simeone è un giocatore intenso, che attacca la profondità molte volte, Lasagna te la attacca invece di qualità, non duecento volte. La forza del Verona è stata l'imprevedibilità tra le linee: le caratteristiche che aveva Caprari non sono replicabili, non sarà lo stesso Verona. Prima lo capiamo, prima si inizia a fare risultato e a tutelare i ragazzi che ci sono".

Cioffi sulle scelte: "Non ho deciso ancora chi sostituirà Ceccherini"

Cioffi conclude: "Non ho deciso chi lo sostituirà. Non mi aspettavo nulla: le aspettative creano delusioni. Ci aspettiamo un assedio, sappiamo che siamo questi, che siamo contati, ma che nella pochezza di numeri troveremo la nostra forza. Abbiamo giovani talentuosi, ma non voglio correre il rischio di bruciarli. Tameze da braccetto? Ni (sorride)".