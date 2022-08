Verona, maglia speciale per ricordare Garella

VERONA - L'Hellas Verona, in occasione della sfida col Napoli valevole per la prima giornata di Serie A, ricorderà con una dedica speciale Claudio Garella, ex portiere di entrambe le squadre venuto a mancare pochi giorni fa. Attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali social, il club gialloblù fa sapere che "oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te, Claudio! #CiaoGarellik".