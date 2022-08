Cioffi: "Atalanta top, ma per noi sarà la partita. Verona, inizia a pedalare"

VERONA - Gabriele Cioffi , tecnico del Verona , ha inquadrato la sfida casalinga di domani contro l 'Atalanta . Queste le sue parole ai canali ufficiali del club scaligero. "L’Atalanta non è il Napoli, anche per caratteristiche, ma è una società che fa acquisti importanti e che da anni è ad altissimi livelli. L’abbiamo preparata come la partita perché dobbiamo confermare quanto di buono visto a Bologna".

Cioffi: "Abbiamo cambiato mentalità e trovato la nostra strada. Adesso si può iniziare a pedalare"

"La squadra mi ha mandato dei messaggi e io li ho ricevuti: la pressione bassa non era digerita e quindi abbiamo deciso di andare a prendere l’avversario più alto. C’è stato un momento di difficoltà, ma ora abbiamo cambiato mentalità e trovato la nostra strada. Adesso si può cominciare a pedalare. La salvezza del Verona dipende da Henry? Credo che la salvezza passi da tutti, spero che arrivino i gol da parte di tutti".

Cioffi: "Cabal non è ancora pronto, Hien ci darà una mano. Kallon ci da caratteristiche che non avevamo. Hongla e Retsos rigenerati"

"Cabal viene dal campionato colombiano e ha finito il 17 luglio di giocare: è un profilo giovane su cui credo molto, ma ha fatto una sgambata e non è ancora pronto. Hien invece è un profilo europeo e sono certo che potrà darci una mano. Kallon ci dà caratteristiche che non avevamo. Retsos ha dimostrato professionalità, ha giocato bene a Bologna e avremmo voluto rinnovare, ma lui ha deciso di cambiare aria. Domani sarà comunque in panchina perché lo ritengo un professionista. Con questo comunque finiscono le zone di grigio. Ho visto un Hongla rigenerato rispetto all’ultimo anno, così come Retsos: non ti togli un anno di panchina in un secondo, bisogna aspettarli. Lo vedo in grande crescita".

Cioffi: "Ceccherini e Dawidowicz sono recuperati. Faraoni? Spero che recuperi, eventualmente è pronto Terracciano"

"Ceccherini e Dawidowicz sono recuperati appieno anche se non hanno la settimana di lavoro alle spalle. Faraoni proverà domani, lui vuole esserci e noi speriamo che ci sia. Non ce la facesse, sarà Terracciano a sostituirlo: è giovane e quindi potrebbe anche sbagliare, ma è pronto a giocare. Doig? Inizia ad avere minuti. nelle gambe e, dopo l’infortunio, si inizia a vedere il suo motore".