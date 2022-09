Verona, Cioffi: "Lazovic è completo. Hien e Doig hanno portato freschezza. Coppola? Merita fiducia"

VERONA - Gabriele Cioffi , tecnico del Verona , ha parlato alla viglia della sfida dell'Olimpico contro la Lazi o. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club gialloblù. "Lavorare con l'organico al completo? Bello, soprattutto per il piacere di allenare e perché ho visto i ragazzi felici, ho percepito un'energia positiva e abbiamo lavorato sulle varie cose da migliorare. Abbiamo recuperato Dawidowicz e Piccoli, con la Lazio ci saranno tutti. La competizione fa bene a loro e fa bene a me in fase di scelte da prendere. Diog nella difesa a tre? Sì, Doig è arrivato anche per la sua possibile duttilità nel ruolo di braccetto di sinistra. Credo però che oggi sia prematuro e che siano da valorizzare le sue qualità e la sua corsa sulla fascia".

Cioffi: "Dobbiamo migliorare la fase offensiva sui piazzati e lo sviluppo di gioco"

"Dobbiamo migliorare, ma con la consapevolezza che nelle ultime due o tre settimane abbiamo fatto tanto. Ora andremo a ritoccare la fase offensiva sui piazzati e lo sviluppo di gioco, senza però perdere in affidabilità".

Cioffi: "Contro la Lazio servirà dare il 110% e avere coraggio. Troveremo un ambiente molto caldo. Lazovic trequartista? E' un giocatore completo, può giocare ovunque"

"Serve coraggio, sapendo che per far risultato a Roma dovremo dare il 110%, perché l'ambiente sarà molto caldo. Noi saremo pronti alla sfida e ce la giocheremo. Lazovic trequartista? Non mi ha sorpreso perché altrimenti non l'avrei fatto giocare lì. Darko sa giocare a calcio, è completo e può giocare ovunque. In quel ruolo oltre a lui abbiamo tanti giocatori disponibili. Cosa hanno portato i nuovi acquisti? Hien e Doig hanno portato competitività e freschezza, che sono aspetti di cui avevamo bisogno. Non è facile ritrovare energie nervose ogni anno, ma questo fa bene alla squadra in generale".

Cioffi: "Sarri è un maestro. Si è formato da solo e ha vinto investendo sulle sue idee. Coppola? Non conta l'età, ma chi ha l'atteggiamento giusto"

"Innanzitutto per me è un onore essere definito collega di Sarri, è un maestro, si è formato da solo e ha vinto insistendo con le sue idee. Troveremo una Lazio che gioca a memoria, carica dal risultato ottenuto in coppa. Coppola titolare con la Lazio?Non guardo l'età, guardo l'atteggiamento e come il giocatore lavora in settimana. Gioca chi vedo meglio".