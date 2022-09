VERONA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'Hellas Verona rende noto che "è in programma per domani, mercoledì 28 settembre, alle ore 11, nella sala conferenze della sede del Club in via Olanda 11, a Verona - la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo difensore gialloblù, Fabio Depaoli".