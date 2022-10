Verona, Cioffi: "Ilic e Coppola sono indisponibili. Anche Faraoni è out"

VERONA - In vista della sfida del posticipo di Serie A in programma lunedì sera contro l'Udinese, il tecnico dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue parole: "I ragazzi in queste due settimane hanno lavorato molto bene: la sosta ci è servita per ritrovarci e per ripartire con entusiasmo e applicazione. Abbiamo lavorato soprattutto sullo sviluppo del nostro gioco, per cercare di diventare più imprevedibili per i nostri avversari. L'Udinese? Squadra molto forte, ma lo erano già l'anno scorso. Quest'anno si sono migliorati ancora di più, alzando il loro livello e costruendo una rosa di qualità ancora maggiore. Rimpianti? Sinceramente non ci ho mai pensato. Credo molto nella scelta che ho fatto quest'estate, sono felice di essere a Verona e di lavorare ogni giorno con la squadra per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Sono contento per quello che sta facendo l'Udinese, ma la mia è stata una scelta convinta perciò non ho nessun rimpianto". Sull'undici scaligero che scenderà in campo: "Tranne qualche piccolo dubbio ho già le idee chiare. Saranno indisponibili Ilic, che ha avuto un problema in Nazionale come Coppola, e Faraoni, che non è ancora al meglio. Davide per noi è un giocatore molto importante, lo aspettiamo per recuperarlo al 100%".