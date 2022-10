VERONA - Il caro bollette spaventa tutti, addirittura anche i club di Serie A. Tra tutte, a lanciare l'allarme è il Verona, dopo la stangata ricevuta per il Bentegodi. Gli stadi sono veri e propri giganti che succhiano energia, specie se la partita si gioca in notturna. E proprio il direttore generale dei gialloblù Simona Gioè, ha parlato a L'Arena. Ecco cosa ha detto: "Il caro bollette spaventa l'Hellas Verona come tutte le società sportive, le aziende e i singoli cittadini".