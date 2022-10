Fantacalcio Verona, clamoroso Setti: Cioffi via, ecco chi arriva

VERONA - L'avventura di Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Hellas Verona è al capolinea. Decisiva per il tecnico ex Udinese la sconfitta all'Arechi contro la Salernitana, la quarta consecutiva in campionato. Il club del presidente Setti ha deciso di cambiare aria e chiudere il rapporto con Cioffi. Al momento sono tre i nomi sulla lista dei papabili sostituti. In primis Aurelio Andreazzoli, con cui oggi andrà in scena un confronto. Le alternative sono Diego Lopez e la promozione di Salvatore Bocchetti, allenatore della Primavera gialloblù.