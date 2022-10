Fantacalcio Verona, addio Cioffi ufficiale. Chi può arrivare

VERONA - E' ufficiale l'esonero di Gabriele Cioffi da parte del Verona. Il club scaligero ha infatti annunciato la separazione con il tecnico tramite il seguente comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto". Il tecnico paga l'avvio deficitario in campionato, culminato nella passata giornata nel ko con la Salernitana. Nella scorsa stagione Cioffi aveva guidato l'Udinese: ad inizio campionato era il vice di Gotti, poi è stato "promosso" primo allenatore dopo l'esonero di quest'ultimo. Nello scorso giugno l'approdo al Verona con il quale aveva sottoscritto un contratto fino al 2024. Il club scaligero non ha ancora comunicato il nome del successore di Cioffi, ma nelle ultime ore circola con insistenza la candidatura di Diego Lopez come prossimo allenatore del Verona.