Fantacalcio Verona, è caos: scelto Lopez, la squadra vuole un altro allenatore!

VERONA - Caos Verona. Totale. In campo e fuori. Ieri mattina la società veneta ha comunicato ufficialmente, attraverso il proprio sito, l’esonero di Gabriele Cioffi. Poche righe di prassi, il tutto già visto in molte altre situazioni. Nel primo pomeriggio la squadra si è ritrovata a Peschiera allo Sporting Center Paradiso per preparare la prossima sfida, quella di domenica sera al Bentegodi contro i campioni d’Italia del Milan. Logico supporre che, vista la difficoltà della gara, fosse l’allenatore subentrante a Cioffi a dirigere la seduta. La scelta nella serata di lunedì era caduta sull’uruguaiano Diego Lopez, tecnico che gode della fiducia del direttore sportivo Marroccu. Pertanto dopo il comunicato dell’esonero dell’ex allenatore dell’Udinese sarebbe dovuto seguire quello dell’incarico ufficiale per Lopez. C’erano da sciogliere alcuni dettagli come la durata del contratto e lo staff tecnico da affiancare a Lopez. Si era parlato della richiesta di un biennale, ma si era poi chiuso con un annuale sino al prossimo giugno. Lopez aveva ottenuto come secondo il fidato collaboratore Michele Fini, già centrocampista, tra le altre di Catania, Ascoli, Siena e Cagliari, già vice con Lopez nella recente esperienza all’Universidad de Chile. Comunicato che non è arrivato.