Il Verona riparte da Bocchetti, un altro "figlio" di Gasperini

TORINO - Un altro giocatore del Genoa 2008-09 debutta in panchina, un altro allievo di Gian Piero Gasperini si affaccia in Serie A. Era la squadra che arrivò in alto come non accadeva da tempo: un quinto posto superato solo dal quarto del 1990-91 firmato Osvaldo Bagnoli. A centrocampo c'erano Ivan Juric (già con il Gasp a Crotone) e Matteo Paro, allenatore in capo e vice al Torino. A loro si era aggiunto Thiago Motta, che ritroviamo sulla panchina del Bologna. In attacco viaggiava Raffaele Palladino, che oggi fa viaggiare il Monza, rilanciato da tre vittorie consecutive. E in difesa ecco Salvatore Bocchetti, appena scelto dal Verona. Con lui Giuseppe Biava, che allena in Serie C, all'AlbinoLeffe. Una opzione pescata in casa, come per Palladino: dalle giovanili al ruolo di vice di Gabriele Cioffi, il tecnico esonerato. Non guiderà la squadra da solo, perché ha appena conseguito il Patentino Uefa A, che consente di gestire una squadra del vivaio e di muoversi come secondo, non in prima persona. Avrà la deroga per un mese, poi servirà un tutor.