Fantacalcio Verona, Bocchetti: data e ora della presentazione

VERONA - Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. L'ex guida tecnica della Primavera gialloblù sostituirà l'esonerato Gabriele Cioffi sulla panchina scaligera. Le quattro sconfitte consecutive sono state un boccone troppo amaro da mandar giù per la dirigenza del Verona che ha dunque deciso per il ribaltone in panchina. Terzultimi con 5 punti ottenuti in 9 gare di campionato, adesso Faraoni e compagni saranno chiamati ad una pronta reazione.