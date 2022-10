Fantacalcio Verona, Bocchetti si presenta: "Ecco la mia idea di calcio"

VERONA - Si è presentato alla stampa il nuovo tecnico dell'Hellas Verona, Salvatore Bocchetti. Di seguito le sue parole riportate sul sito ufficiale del club: "La società mi ha chiesto un aiuto e io senza esitare mi sono reso da subito disponibile. Sono felice di aver ricevuto questa opportunità e di essere stato scelto come mister di questa squadra. Ce la metterò tutta per dare il mio contributo. Ho sicuramente grande entusiasmo e voglia di cominciare". Sull'idea di gioco: "Punteremo molto sull'essere aggressivi e giocare a uomo: questo è il mio tipo di calcio e noi dobbiamo ripartire da quello che è stato fatto di buono nelle annate precedenti. Il calcio dei mister Gasperini, Juric e Tudor mi ha insegnato molto: la mia intenzione è proseguire su questa linea". Sui giocatori presenti in rosa: "Sono convinto che i giocatori presenti ad oggi, se messi nelle giuste condizioni, potranno dire la loro sul campo. Posso dire comunque di essere felice della rosa a disposizione. In settimana abbiamo lavorato proprio sull'aspetto mentale, cercando di riordinare le idee per ripartire tutti insieme".