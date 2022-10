Fantacalcio Verona, Bocchetti sui suoi riferimenti tattici e su Doig

VERONA - Al Bentegodi il Milan 2-1 contro il Verona. Al termine dell match ha parlato così Salvatore Bocchetti, alla prima sulla panchina dei gialloblù da primo allenatore: "Ho trovato una squadra giù di morale, dopo diversi risultati negativi si era perso l'entusiasmo. I ragazzi però si sono messi subito a disposizione e mi hanno accolto benissimo. Un po' di amaro in bocca rimane. Dispiace per i ragazzi, che hanno dato l'anima. Oggi hanno risposto alla grande, sono fiducioso per il futuro. Non dimentichiamo che stasera abbiamo giocato contro i campioni d'italia facendo una buona partita. Qualche perdita a livello tecnico c'è stata, abbiamo comunque in rosa ottimi giocatori. Oggi hanno dato una grande risposta. A quale allenatore mi ispiro? A quelli che ho avuto, da Gasperini a Juric fino a Tudor, il marchio è quello". Sulle emozioni della partita: "Emozione unica il Bentegodi con questi tifosi. Con questi ragazzi e questo spirito andremo molto avanti". Su Gunter e Doig: "Gunter da braccetto? Ho dei ragazzi che sanno ricoprire più ruoli. Sono contento di come tutti hanno interpretato la gara con il giusto spirito aggressivo. Doig? Sarebbe stato meglio fosse stato con noi stasera come altri. Bisogna comunque saper sfruttare chi c'è e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio delle sue possibilità".