Fantacalcio Verona, Bocchetti e il reintegro. Le condizioni di Doig e Hrustic

VERONA - "Sono contentissimo per la fiducia che la società ha riposto in me. Il Sassuolo? Giochiamo fuori casa e sarà una partita diversa rispetto al Milan. Ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare. Cercheremo di dare il massimo come sempre. Quando si crea tanto bisogna segnare. Ma è meglio creare molto, c'è più probabilità di fare gol. Sappiamo anche che per salvarsi bisogna avere una difesa solida. Stiamo lavorando anche sotto questo aspetto". Così ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Hellas Verona, Salvatore Bocchetti, in vista del match contro il Sassuolo in programma lunedì sera. Continua il nuovo allenatore dei gialloblù: "Il reintegro di Magnani e Praszelik? Un allenatore deve avere tutti i giocatori a disposizione. Cortinovis in campo? Non c'è problema, deve dimostrare in allenamento. Per Hrustic lo stop sarà un pò più lungo, dispiace per il ragazzo. Doig non ce la fa. Qualcuno lo potremo recuperare, ma altri giocatori resteranno ai box. Valutiamo dopo la rifinitura." Sul Sassuolo: "Squadra forte, che si è evoluta negli ultimi anni. Non è la squadra di De Zerbi, ma di Dionisi: servirà massima attenzione". "Cerco di fare del mio meglio con i giocatori che ho a disposizione - aggiunge il tecnico-. Mi ispiro molto al calcio di Gasperini, ma voglio aggiungere qualcosa di mio: con il Milan si è già intravisto qualcosa".