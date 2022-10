Fantacalcio Verona, Bocchetti sui recuperi di Doig e Lazovic

VERONA - "I ragazzi, a parte martedì che erano un po' giù di morale com'è normale che sia, hanno analizzato gli errori insieme a me e allo staff. Abbiamo lavorato sull'aspetto psicologico, e i ragazzi sono stati professionisti esemplari perché hanno fatto una settimana di grande livello". Queste le parole di Salvatore Bocchetti, tecnico dell'Hellas Verona, in conferenza stampa in vista del match contro la Roma: "La Roma non la scopro certo io: è una squadra fortissima, con grandissimi giocatori. Hanno uno stile di gioco loro, sfruttano bene le caratteristiche degli attaccanti e degli esterni. Hanno avuto qualche difficoltà all'inizio a segnare, ma mi aspetto una squadra forte. Mourinho è un grande allenatore, una leggenda che chi inizia ad allenare come me può solo ammirare". Continua Bocchetti: "Le buone prestazioni fanno piacere, peccato aver raccolto poco, anche dal punto di vista realizzativo: avere tante occasioni e sfruttarle poco fa male. Ma questa è la strada giusta, non ci può andare sempre male: ci siamo andati vicini con Milan e Sassuolo, io sono fiducioso. La classifica non è quella che meritiamo o che mi aspettavo". Il mister spera di recuperare Lazovic o Doig: "Io ci spero sempre, essere arrivato e avere dieci ragazzi ai box è stata dura. Vedremo domani chi sarà a disposizione".