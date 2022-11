Fantacalcio Verona, le scelte di Bocchetti su Ilic e Hrustic

Le scelte su Ilic e Hrustic

"Lo Spezia è una squadra forte e lo ha dimostrato proprio nelle ultime settimane contro il Milan e l'Udinese. La partita di domani sarà uno scontro diretto sia per noi che per loro, una sfida molto difficile. Ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno. Senza dubbio è un match fondamentale per fare un grande passo in avanti. Ho avuto risposte molto positive da chi ha giocato giovedì sera: oggi avremo la rifinitura e capirò chi ha recuperato e come stanno in generale i ragazzi per poi scegliere la formazione migliore per domani". Poi, su Terracciano, Doig, Sulemana: "Ho sempre fatto affidamento su di loro, siamo un gruppo unito con dei ragazzi che si mettono sempre tutti a disposizione. Domani scenderà in campo la miglior formazione possibile perché affronteremo uno Spezia che oltre ad essere una squadra forte ha avuto anche due giorni in più di riposo rispetto a noi. Anche domani i ragazzi dovranno avere voglia di scendere in campo per dare tutto". Bocchetti annuncia qualche novità: "Hrustic sarà convocato, si è allenato negli ultimi giorni con la squadra, così come Ilic, che era già presente in panchina giovedì sera. In ogni caso sceglierò dopo la rifinitura. La sosta? Sicuramente avremo tempo di lavorare bene, ma in questo momento sono concentrato solamente sulla partita di domani", ha concluso Bocchetti.