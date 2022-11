Verona, la rinascita passa per un nuovo ds. I piani di Sogliano

Sean Sogliano si è presentato al Verona, il suo è un rientro dopo 7 anni: «Dobbiamo cercare di fare un’impresa. Questo ritorno per me è più emozionante della prima volta. Conservo tantissimi ricordi della mia prima esperienza qui. Sono orgoglioso che il presidente mi abbia dato la fiducia: essere qui è un grande orgoglio». Sogliano è l’uomo richiamato dal presidente Maurizio Setti e dal responsabile dell'area tecnica Francesco Marroccu per ribaltare una classifica che vede l’Hellas sul fondo: «Nelle ultime partite ho visto prestazioni valide. Le gare contro la Juve, il Milan o la Roma hanno mostrato una squadra tutt’altro che morta e vogliosa di ribaltare una situazione difficile. Non trovando il risultato può esserci anche un pizzico di mancanza di lucidità. Ma io non sono tipo da numeri, attendo di valutare questi giocatori e di guardarli negli occhi ».

Cioffi alla finestra

Sogliano valuterà anche l’allenatore. Bocchetti ha raccolto zero punti in 6 partite, ma il nuovo ds non si sbilancia: «È un periodo particolare per prendere una decisione di qualsiasi natura nel mondo del calcio, con il Mondiale di mezzo. Parlerò con lui, i giocatori e il suo staff: in questo momento siamo tranquilli. Ficcadenti per la panchina? Ho un difetto: non riesco a parlare con nessun altro allenatore fino a quando non decido di mandare via quello che è in carica. Stimo moltissimo Ficcadenti, ma non ho parlato né con lui né con nessun altro allenatore». Il Verona però ha altri due allenatori a libro paga, oltre a Bocchetti: sono Gabriele Cioffi, che ha guadagnato tutti i punti finora raccolti dall’Hellas in classifica, ed Eusebio Di Francesco.