Fantacalcio Verona, ufficiale: Zaffaroni è il nuovo allenatore

VERONA – Il Verona , attraverso il proprio sito web, ha annunciato ufficialmente "di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni , nato a Milano il 20 gennaio 1969". Zaffaroni, a quanto si apprende dalla nota del club scaligero, "sarà affiancato da Mister Salvatore Bocchetti . Il collaboratore tecnico sarà Luigi Pagliuca . I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci . Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi . Il match analyst sarà Guido Didona ". Proprio il vice Bocchetti era stato nei giorni scorsi oggetto dell'allarme dell'Aiac : dopo l'esonero di Cioffi , infatti, la squadra era stata affidata proprio a Bocchetti, che però non è in possesso della necessaria abilitazione Uefa Pro. L'Aiac aveva quindi ricordato che l'Hellas ha ottenuto la deroga di un mese, utile a trovare una soluzione adeguata all'individuazione del nuovo allenatore. Alla scadenza, però, l'allenatore responsabile della squadra risulta essere Dritan Dervishi . Ora il nuovo capitolo, con l'affidamento della panchina a Zaffaroni .

Zaffaroni: Risaliamo la classifica

Queste le prime parole del nuovo allenatore del Verona: "Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio", ha concluso Zaffaroni.