Verona, Zaffaroni: "Duda può darci tanto. Mercato? Per fortuna domani finisce..."

Altro punto importante strappato su un campo difficile dal Verona di Zaffaroni . Il pareggio contro l' Udinese può essere un'ulteriore botta al morale e alla consapevolezza della squadra. Dal suo arrivo sulla panchina degli scaligeri la squadra ha avuto un cambio di passo importante e sta trovando gioco e punti. La zona salvezza ora è distante soltanto cinque punti e con prestazioni come quella della Dacia Arena può davvero rientrare in corsa per la salvezza. Al termine della partita ha parlato anche il tecnico gialloblù, Marco Zaffaroni .

Verona, il commento di Zaffaroni al termine della partita

Soodisfatto della prova dei suoi ragazzi Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, al termine della partita come lui stesso ha dichiarato in conferenza: "Un punto che aumenta l'autostima ed è fondamentale per una crescita. Abbiamo dimostrato di saper stare in campo e contro una squadra difficile. Mercato? Per fortuna domani chiude. Comunque i nuovi si stano integrando velocemente. Duda è entrato bene e sapevamo che con la sua esperienza avrebbe potuto darci una mano sin da subito".

Poi il commento tecnico dopo l'inserimento in campo di Duda: "Abbiamo fatto la valutazione di cambiare qualcosa tatticamente senza però cambiare l'assetto con il suo inserimento e le cose mi sembra abbiano funzionato siccome con il gioco siamo andati vicini a fare il secondo gol". In chiusura due parole sulla mancanza della rete: "I ragazzi hanno fatto ciò che dovevano. Ci abbiamo provato cercando di tenere alta l'attenzione sapendo le carattersitiche della squadra che avevamo contro".