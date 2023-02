Verona-Lazio, Zaffaroni: "Doig è a disposizione. Faraoni? Vi dico quando rientra"

Il campionato del Verona è in leggera ripresa dall'arrivo di Zaffaroni , che nelle ultime due giornate ha conquistato quattro punti grazie alla vittoria contro il Lecce e al pareggio con l'Udinese. Un buon inizio anno in cui gli scaligeri hanno perso soltanto contro l'Inter. Zaffaroni in conferenza ha presentato la prossima sfida contro la Lazio.

Hellas Verona, le dichiarazioni di Zaffaroni

L'allenatore ha richiamato subito tutti a tenere i piedi per terra: "Bisogna stare attenti: il rischio è cominciare a guardare la classifica e i risultati delle altre. Giochiamo ancora di lunedì sera, e quindi è inevitabile farlo. Se non sei forte mentalmente queste cose ti tolgono qualche energia. Dobbiamo avere la forza di non farci condizionare".

Zaffaroni ha poi fatto un quadro sugli infortunati: "Doig si è ripreso ed è a disposizione. Per quanto riguarda Lasagna e Verdi devo dire che si sono allenati sempre bene e non ho percepito problemi comportamentali.Veloso ha avuto un problema muscolare la scorsa rifinitura. Ci sono tempi tecnici da rispettare, dalla prossima settimana dovrebbe cominciare a fare un po' di lavoro sul campo. Henry e Hrustic sono out". Poi per gli amanti del Fantacalcio, l'allenatore ha dato buone notizie su Faraoni: "Ha fatto tutto quello che doveva fare, da settimana prossima comincerà ad allenarsi insieme alla squadra". Sui nuovi acquisti Abildgaard e Gaich: "Hanno partecipato agli allenamenti e fisicamente sono disponibili, ma devono ancora capire i concetti della squadra".