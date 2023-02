Kallon, dal barcone a Lampedusa all'attacco del Verona: "Grazie Italia"

VERONA - Dal barcone alla Serie A, Yayah Kallon, attaccante del Verona, ricorda quando ben 7 anni fa sbarcò a Lampedusa e lo fa tramite una lettera toccante che ha voluto condividere sui social per dire grazie all'Italia, il paese che lo ha ospitato. "17/2/2016: il mio arrivo in Italia un giorno che mi ricorderò per sempre. In quanto mi ha cambiato radicalmente la vita. Sette anni fa ero un ragazzo impaurito che temeva di non potercela fare, di non poter superare la grande prova e soprattutto la 'sfida' che mi ha messo davanti la vita, il lunghissimo viaggio pieno di paure, angosce ed ostacoli: alla fine ce l'ho fatta...". Ne ha fatta tanta di strada da quel giorno, partendo dal Genoa per poi arrivare all'Hellas con cui ha segnato un gol in campionato contro l'Empoli: "Rimangono davanti a me tanti altri obbiettivi da raggiungere, più umani, per i quali continuerò a impegnare al massimo. Un ringraziamento speciale alla mia mamma Grazia Matranga, al mio procuratore Bordonaro e soprattutto un ringraziamento speciale al Genoa la mia prima casa, al Savona".