Europei 2032, anche Verona si candida per ospitare la manifestazione

Le parole del sindaco Tommasi

"Portiamo avanti questa importante candidatura perchè ospitare questo appuntamento sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un'occasione unica, sia per rinnovare il nostro stadio attraverso l'arrivo di finanziamenti pubblici, sia in termini di ulteriore promozione turistica. Uno stadio rinnovato significa anche avere a disposizione uno spazio ulteriore per poter ospitare un'ampia gamma di eventi". Queste le parole del sindaco Tommasi sulla candidatura della città di Verona ad ospitare le gare di Euro 2032. L'ex centrocampista giallorosso aggiunge: "A fine mese sapremo se Verona sarà nella rosa delle città ospitanti e in autunno se i Campionati europei di calcio del 2032 saranno in Italia. In quel caso concorreremo all'organizzazione di una grande manifestazione in grado di generare importanti ricadute economiche sul territorio e offrire ai tanti appassionati di questo sport l'occasione di vivere momenti di grande entusiasmo".