Gaich, dalla Juve al Sassuolo: il ritorno al gol per la salvezza a Verona

Da Benevento a Verona . Cambiano i posti ma non la voglia di essere decisivo per la corsa alla salvezza della sua squadra. Adolfo Gaich , attaccante argentino ma di origini tedesche, è senza dubbio l'uomo del weekend in casa Hellas . Gli sono bastati 14' per entrare ed essere determinante nella vittoria contro il Sassuolo . Zaffaroni l'ha mandato in campo all'80' con la squadra sotto di un gol e al 95', all'ultimo secondo disponibile, ha depositato il pallone in fondo alla rete. Il Bentegodi è diventato una bolgia e lui due anni dopo è tornato a segnare in Italia.

Da Benevento a Verona, Gaich di nuovo a rete

L'ultimo gol in Serie A, dei suoi tre totali, Gaich lo aveva segnato a marzo 2021 all'Allianz Stadium. Vestiva la maglia del Benevento e quella volta fu un gol vittoria di prestigio contro la Juventus. Due anni dopo è di nuovo decisivo in Italia al suo primo centro in maglia Verona dopo nove presenze, arrivato a gennio nel mercato invernale. Non sempre titolare, anzi per il minutaggio è soltanto al 50% rispetto alle presenze fatte. Fisico imponente, in Serie A deve trovare la sua dimensione per avere più continuità sotto porta. Il gol contro il Sassuolo può essere la chiave di volta per queste ultime 9 partite di campionato. Il suo apporto sarà fondamentale per provare a raggiiungere l'obiettivo salvezza del club.

La rete da tre punti è pesante proprio per questo motivo visto anche lo stop dello Spezia, un punto a Firenze, l'Hellas è riuscito a rosicchiare due punti ai liguri. Ora la distanza dalla 17esima posizione è solamente di quattro punti e sognare si può. Verona ci crede e ora ha un motivo in più per farlo, grazie anche alla rete allo scadere del suo 'Tanque'. Un soprannome non casuale vista la somiglianza con German Denis. Stesso movenze in campo, stesso ruolo e stesse caratteristiche dell'argentino ex Atalanta. Il Verona ha il suo Tanque, il gol di Gaich per sognare la salvezza in una stagione difficile.