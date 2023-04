Napoli-Verona, Zaffaroni: "Ngonge, che peccato! Punto d'oro, ma..."

Lo Spezia perde contro la Lazio e il Verona trova un punto prezioso al Maradona di Napoli . La squadra di Zaffaroni ha difeso con le unghie e con i denti il risultati e ha portato a casa uno 0 a 0 da una trasferta complicata. Spalletti ha optato per un ampio turnover in vista del ritorno contro il Milan , anche se nella ripresa ha inserito Kvaratskhelia e Osimhen per provare a scardinare il fortino gialloblù. L'effetto sperato non è arrivato e le due squadre si sono divise la posta in palio. Al termine della gara ha parlato l'allenatore Zaffaroni.

Napoli-Verona, le parole di Zaffaroni

Marco Zaffaroni ha analizzato la sfida contro il Napoli: "Questo punto vale tanto per noi e per la nostra classifica. Ci dà tanta fiducia perché fare risultato qui non era scontato. Avremo un finale di stagione intenso e dopo stasera troviamo ancor più morale per affrontarlo. In tutte le occasioni in cui potevamo ripartire lo abbiamo fatto. In generale siamo soddisfatti di questa gara. Modulo? Sapevamo che dovevamo difenderci più bassi e Lasagna ha fatto una grande partita in un ruolo inedito per lui. La nostra mentalità deve essere quella di dover lottare fino all'ultimo secondo del campionato. Genova è un incidente di percorso, ma la squadra ha reagito alla grande. Nonge? Occasione grandissima, sarebbe stata la ciliegina".